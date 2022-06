L’acteur Ryan Gosling interprètera le rôle de Ken dans le film Barbie, réalisé par Greta Gerwig. Une première photo de la vedette canadienne a été dévoilée, suscitant la réaction de nombreux internautes.

Hénia Ould-Hammou La Presse

C’est les cheveux blond platine, une veste en jeans et des abdos apparents que la célébrité a été prise en photo sur le lieu du tournage. L’actrice australienne Margot Robbie l’accompagnera dans ce film et jouera le rôle de Barbie.

Le journaliste du New York Times, Kyle Buchanan, a toutefois indiqué sur son compte Twitter qu’il y aurait plusieurs Barbie et plusieurs Ken. À la distribution : Simu Liu et Ncuti Gatwa dans les rôles de Ken, et Issa Rae et Hari Nef dans les rôles de Barbie. Les acteurs Will Ferrell, America Ferrera, Michael Cera et Kate McKinnon participeront également au tournage du film dont la date de sortie est prévue pour le 21 juillet 2023.