Un hommage cinématographique sera bientôt rendu au cinéaste québécois Jean-Marc Vallée. ITEM 7 a annoncé la préparation du documentaire Cut Print Thank You Bye, réalisé par Marie-Julie Dallaire.

Hénia Ould-Hammou La Presse

Dans un communiqué de presse, la société de production a déclaré que ce documentaire porterait sur la carrière et la vie du regretté réalisateur décédé le 25 décembre 2021 à la suite d’un arrêt cardiorespiratoire. Des images de tournage original et des archives permettront de brosser « un portrait intimiste » du cinéaste de C.R.A.Z.Y.

« Cut Print Thank You Bye se veut une œuvre de partage et de mémoire, pour que tous aient accès à ce grand homme de cinéma, notre ami Jean-Marc Vallée », a révélé le producteur du film Pierre Even.

« Son départ subit me laisse sans mots. Pourtant, je sens le besoin de lui exprimer haut et fort mon amour et ma reconnaissance », a exprimé Marie-Julie Dallaire.

La réalisatrice a d’ailleurs remporté le prix Iris 2022 du meilleur documentaire pour son film Comme une vague, dont Jean-Marc Vallée était le producteur exécutif.

Les deux s’étaient liés d’amitié depuis la sortie du film C.R.A.Z.Y. en 2005. Elle explique que ce film sera une manière de rendre hommage à son ami à travers le langage qu’ils partagent : le cinéma. La famille du défunt participera aussi à la réalisation de ce documentaire, dont l’idée est venue du directeur de la photographie Yves Bélanger, un collaborateur de longue date de Jean-Marc Vallée.