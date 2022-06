Le voile levé sur Spider-Man : Across the Spider-Verse

(Annecy) Le Festival international du film d’animation d’Annecy a dévoilé de premières images du très attendu Spider-Man Across the Spider-Verse et annoncé un record accréditions à son ouverture lundi, signe de la vitalité du secteur.

Agence France-Presse

Pour son retour à une édition totalement en présentiel, le festival a fait le plein avec 13 000 accrédités, 5 % de plus qu’en 2019, venus de 100 pays, a annoncé son directeur Mickaël Marin à l’AFP.

Ce record « est cohérent avec le boom de l’animation au niveau mondial », a-t-il commenté, estimant que le secteur ne « connaît pas la crise ».

Ce nombre est atteint sans les professionnels chinois, empêchés de venir par la crise sanitaire, et sans Russes, qui tenaient jusqu’alors l’un des principaux pavillons au marché du film, mais dont la délégation officielle n’est plus invitée depuis l’invasion de l’Ukraine.

Plusieurs professionnels ukrainiens ont en revanche été accueillis gracieusement, a précisé M. Marin, et plusieurs pays sont présents pour la première fois dont le Malawi, le Tadjikistan ou l’Ouzbékistan.

Avant la projection lundi soir en ouverture du film Les Minions 2 —Il était une fois Gru, le festival a nourri le buzz avec la présentation par ses réalisateurs des premières images de Spider-Man : Across the Spider-Verse, un an avant sa sortie mondiale.

Avec une révélation : le nom du « super-vilain » du film, « The Spot », « au corps couvert de points comme des taches d’encre », qu’il peut utiliser pour voyager entre les univers ou comme arme, a souligné l’un des coréalisateurs, Justin Thompson. Sa voix, en version originale, est confiée à l’acteur Jason Schwartzman, habitué de Wes Anderson (Darjeeling Express, The Grand Budapest Hôtel…).

Après l’Oscar du meilleur film d’animation décroché en 2019 par le premier volet, Spider-Man : Into the Spider-Verse, les studios Sony promettent encore plus d’effets visuels pour un film mêlant le plus possible de techniques d’animation 2D et 3D et de styles graphiques différents. Au total, le film comptera 240 nouveaux personnages évoluant dans six univers parallèles.

Le festival doit s’achever samedi avec la remise du Cristal d’or au meilleur film en compétition.