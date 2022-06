Pas d’chicane dans ma cabane

Un film pour les jeunes, par les jeunes

Avertissement : le titre de cet article peut sembler trompeur. Pas d’chicane dans ma cabane n’a pas été écrit et réalisé par des enfants. Or, la place laissée aux jeunes acteurs par la réalisatrice Sandrine Brodeur-Desrosiers a été si grande que le film porte leur marque. « On a fait ça en équipe », affirme la cinéaste.