PHOTO JORDAN FISHER, archives ASSOCIATED PRESS

Jada Pinkett Smith espère une réconciliation entre son mari et Chris Rock

Plus de deux mois après la cérémonie des Oscars, Jada Pinkett Smith est sortie de son mutisme. Lors de son émission Red Table Talk mercredi, l’actrice a parlé de l’incident survenu entre son mari, Will Smith, et l’humoriste Chris Rock.

Véronique Larocque La Presse

« Au sujet de la soirée des Oscars, mon vœu le plus sincère est que ces deux hommes intelligents aient la chance de guérir, de parler de l’incident et de se réconcilier », affirme l’actrice dans la première minute de l’épisode diffusé sur Facebook.

« Dans l’état actuel du monde, nous avons besoin de ces deux-là et nous avons tous besoin de l’un et l’autre plus que jamais », ajoute-t-elle.

Jada Pinkett Smith conclut l’introduction de son émission ainsi : « D’ici là, Will et moi continuons de faire ce que nous faisons depuis 28 ans : tenter de comprendre ensemble cette chose appelée la vie. »

L’épisode de Red Table Talk de mercredi était consacré à l’alopécie, maladie dont est atteinte Jada Pinkett Smith et dont s’est moqué Chris Rock sur la scène des Oscars. L’actrice affirme avoir reçu des milliers de témoignages de gens souffrant d’alopécie depuis l’incident. Environ 147 millions de personnes dans le monde vivent avec la maladie, indique-t-elle.

« J’utilise ce moment pour donner à ceux atteints d’alopécie la chance de parler de ce qu’ils vivent et d’informer les gens de ce que l’alopécie est réellement », indique-t-elle au début de l’épisode de 30 minutes.