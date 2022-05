Mèche rebelle et humour grinçant, le Suédois Ruben Östlund a imposé en une poignée de films son œil caustique et son goût pour la satire, au point de convaincre le jury cannois de lui décerner une deuxième Palme d’or samedi, avec Triangle of Sadness.

Agence France-Presse

Cinq ans après The Square, le Suédois Ruben Östlund a raflé samedi une deuxième Palme d’or au 75e Festival de Cannes avec Triangle of Sadness, satire jouissive des super-riches et du luxe, sans conteste le film le plus divertissant de la compétition.

Euphorique sur la scène du Grand théâtre Lumière, le Suédois à l’humour grinçant rejoint, à 48 ans, le club très fermé des doubles palmés, parmi lesquels les frères Dardenne et Ken Loach.

Photo VALERY HACHE, Agence France-Presse Ruben Östlund

« Tout le jury a été extrêmement choqué par ce film », a annoncé Vincent Lindon, le président du jury.

« Lorsque nous avons commencé ce film, nous n’avions qu’un but : essayer de faire un film qui intéresse le public et qui le fasse réfléchir avec provocation », a déclaré le Suédois, en recevant son prix.

Triangle of Sadness suit l’aventure de Yaya et Carl, un couple de mannequins et influenceurs en vacances sur une croisière de luxe. Un voyage qui tourne à la catastrophe.

Dans une sorte de Titanic inversé, où les plus faibles ne sont pas forcément les perdants, le film décortique les ressorts de classe de fond en comble : les riches contre les pauvres, mais aussi les hommes contre les femmes, et les Blancs contre les Noirs.

Le réalisateur livre une critique sans concession du capitalisme et de ses excès.

Élevé par une mère communiste, se définissant lui-même comme « socialiste », le Suédois n’a pas cédé à la facilité de « décrire les riches comme méchants », mais plutôt à « comprendre leurs comportements », dit-il.

Photo JULIE SEBADELHA, Agence France-Presse L’équipe derrière le film Triangle of Sadness

Après Play (2011), Turist (2014) et The Square (2017), Ruben Östlund continue de disséquer les conventions sociales, les petites lâchetés et les dilemmes moraux.

Dans Triangle of Sadness, la distribution est anglophone : Östlund a mélangé nouveaux venus (la mannequin sud-africaine Charlbi Dean, notamment) et acteurs confirmés, comme l’Américain Woody Harrelson. Ce dernier excelle comme capitaine en roue libre, laissant son bateau chavirer pendant qu’il boit.

Le Grand Prix, deuxième distinction la plus prestigieuse, a été remis ex aequo à la Française Claire Denis pour Stars at noon et au Belge Lukas Dhont, le benjamin de la compétition, pour Close.

Le film War Pony sur les destins entremêlés de deux garçons vivant dans une réserve amérindienne a remporté la Caméra d’or au 75e Festival de Cannes, qui récompense un premier film toutes catégories confondues.

Photo SARAH MEYSSONNIER, REUTERS Gina Gammell acceptant la Caméra d’or pour son film War Pony

Présenté à Un Certain regard, ce premier film est signé de Gina Gammel et de Riley Kough, la petite-fille d’Elvis Presley.

« J’ai l’impression que je vais m’évanouir. C’est un des films importants, spécial cette année, c’est merveilleux d’être reconnue en tant que tel. C’est un rêve pour nous depuis que nous sommes petites filles », a déclaré Gina Gammel, en acceptant sur scène la récompense.

Elle l’a dédié à un des jeunes acteurs qui vient tout juste de perdre sa mère.

War Pony suit le destin de Bill, 23 ans, qui cherche à joindre les deux bouts et Matho, 12 ans, impatient de devenir un homme, vivant dans un quartier défavorisé du Dakota du Sud.

L’actrice iranienne Zar Amir Ebrahimi, qui a dû quitter l’Iran pour la France en 2008 à la suite d’un scandale sexuel, a été couronnée du prix d’interprétation féminine pour son rôle dans le thriller d’Ali Abbasi Les nuits de Mashhad.

Photo VALERY HACHE, Agence France-Presse L’actrice iranienne Zar Amir Ebrahimi

L’actrice s’est exprimée en farsi en recevant son prix. « Ce soir j’ai le sentiment d’avoir eu un parcours très long avant d’arriver ici sur cette scène […] un parcours marqué par des humiliations », a-t-elle dit, remerciant la France de l’avoir accueillie.

Dans ce thriller à la sauce David Fincher au pays des mollahs qui raconte l’assassinat de prostituées par un fou de Dieu, elle incarne une journaliste en quête de vérité, mais confrontée au machisme d’une société iranienne patriarcale.

« Ce film parle des femmes, de leur corps, ce film est rempli de haine, de mains, de seins, tout ce qu’on ne peut montrer en Iran. Merci Ali Abassi d’avoir été si fou, si généreux. Merci de cet art si puissant », a-t-elle déclaré, visiblement émue.

L’acteur sud-coréen Song Kang-ho, 55 ans, a remporté le prix d’interprétation masculine pour son rôle dans Les bonnes étoiles du Japonais Hirokazu Kore-Eda.

Photo CHRISTOPHE SIMON, Agence France-Presse L’acteur sud-coréen Song Kang-ho

Acteur fétiche de son compatriote Bong Joon-ho, et vedette de son film Parasite, Palme d’or 2019, il joue dans ce film de Kore-eda un homme impliqué dans un trafic de bébés, qui va former une petite famille de bric et de broc autour de lui.

« Je suis très heureux pour toute ma famille », a-t-il sobrement déclaré en recevant son prix à Cannes.

Dans le film, son personnage criblé de dettes découvre un bébé abandonné et se porte volontaire pour lui trouver une nouvelle famille, en échange d’argent.