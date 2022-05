Megalopolis, projet pharaonique sur lequel le réalisateur Francis Ford Coppola travaille depuis plus de 20 ans, semble sur le point de se concrétiser. La distribution des rôles principaux serait terminée. La tête d’affiche ? Adam Driver.

Selon The Hollywood Reporter, celui qui joue Kylo Ren dans la saga Star Wars incarnera le personnage principal de ce film en gestation depuis plus de 20 ans. À ses côtés, on trouvera Nathalie Emmanuel, Forest Whitaker, Jon Voight et Laurence Fishburne. Ce dernier avait d’ailleurs été révélé par le réalisateur dans Apocalypse Now, en 1979.

Megalopolis racontera l’histoire d’un architecte qui essaie de bâtir une vision utopique de New York, après la destruction de la ville par un cataclysme. Interrogé au sujet du projet en 2019, Francis Ford Coppola avait affirmé qu’il s’agissait de son « film le plus ambitieux, même plus ambitieux qu’Apocalypse Now ».

Le réalisateur avait laissé de côté le scénario de Megalopolis après les attentats du 11-Septembre, avant de le reprendre. Le projet, évalué à près de 100 millions de dollars, est financé par Francis Ford Coppola.

