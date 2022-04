Simon Lavoie et Maxime Giroux

Norbourg : au-delà du fait divers

Simon Lavoie est renommé grâce aux films qu’il a coécrits et coréalisés avec Mathieu Denis (Laurentie, Ceux qui font les révolutions à moitié n’ont fait que se creuser un tombeau) et ceux qu’il signe seul (Le torrent, La petite fille qui aimait trop les allumettes, Nulle trace). On lui doit le scénario de Norbourg, dont la réalisation est assurée par Maxime Giroux (Jo pour Jonathan, Félix et Meira, La grande noirceur), autre cinéaste reconnu pour la singularité de son cinéma. Rencontre.