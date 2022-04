PHOTO CHANG W LEE, ARCHIVES THE NEW YORK TIMES

George Michael Freedom Uncut, un documentaire sur la vie et l’œuvre de George Michael narré pour lui-même, sortira sur les écrans le 22 juin, ont annoncé mercredi Sony Entertainment Music et Trafalgar Releasing.

Josée Lapointe La Presse

Le chanteur britannique était très impliqué dans la réalisation de ce film lorsqu’il est mort subitement le 25 décembre 2016, à l’âge de 53 ans.

Fabriqué avec des archives personnelles jamais dévoilées et des entrevues inédites avec le chanteur et des artistes qui l’admirent, Freedom Uncut est présenté par le réalisateur David Austin, son ami proche, comme « the last work » de l’icône pop.

On pourra entre autres voir dans le documentaire des extraits inédits du tournage du fameux clip Freedom, réalisé par David Fincher.