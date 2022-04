Le gala Prix Prend ça court ! a annoncé lundi la création du Prix « Coup de cœur » Denis Villeneuve qui sera remis pour la première fois le 29 avril dans le cadre des Rendez-vous Québec Cinéma. Il s’agit du premier prix auquel le nom du réalisateur est associé.

Alexandre Vigneault La Presse

« La qualité du cinéma ne se mesure pas à sa longueur, mais à sa fougue, son audace et sa poésie, a indiqué Denis Villeneuve, dans un communiqué. C’est donc avec grand plaisir que je participe à la fête de Prends ça court ! en introduisant un nouveau prix qui soulignera ces trois forces ! »

Le film primé sera choisi et remis par le réalisateur de Dune et Blade Runner 2049 parmi les 55 œuvres sélectionnées. La récompense s’appelle officiellement Prix « Coup de cœur » Denis Villeneuve et sera accompagnée d’une bourse de 20 000 $ octroyée grâce à la participation d’une demi-douzaine de partenaires publics et privés.

Denis Villeneuve a réalisé plusieurs courts et moyens métrages avant de tourner son premier film, Un 32 août sur terre, en 1998. Après sa participation à La course Europe-Asie (1990-1991), il a notamment réalisé REW-FFWD, un vidéoclip pour Daniel Bélanger (Ensorcelée) et un segment du film Cosmos. Il est revenu au court métrage en 2008 avec Next Floor, sur un scénario de Jacques Davidts (Les Parents, Les mecs).