Le bureau des gouverneurs de l’Académie des Oscars a annoncé vendredi après-midi le bannissement de Will Smith pour dix ans.

André Duchesne La Presse

À compter du 8 avril 2022, et pour une période de 10 ans, l'acteur ne pourra participer à aucun événement de l'Académie, «en personne ou virtuellement», «incluant la cérémonie de remise des Oscars», mais «sans que ce soit limité» aux Oscars.»

Cette décision fait suite à la gifle que l’acteur a infligée au présentateur Chris Rock qui venait de faire une mauvaise blague à l’endroit de sa femme, le soir du 27 mars sur la scène du Dolby Theatre.

« La 94e édition de la cérémonie des Oscars était censée être la célébration de plusieurs représentants de notre communauté [le cinéma] qui ont achevé un travail colossal au cours de la dernière année. Or, ces moments de célébrations ont été grandement assombris par le comportement inacceptable et nuisible de M. Smith sur la scène », indique la décision.

Les dirigeants de l’Académie ont aussi fait leur autocritique en affirmant ne pas avoir réussi à répondre adéquatement à cette situation qui les a pris au dépourvu. Le président David Rubin et la directrice générale Dawn Hudson ont présenté leurs excuses d’avoir failli à leurs tâches.

Rappelons que Smith s’est levé et a violemment giflé Chris Rock après que ce dernier se soit moqué du crâne rasé de sa femme, Jada Pinkett Smith, qui perd ses cheveux en raison de l’alopécie, une maladie auto-immune. En se rassoyant, Will Smith a crié : « Keep my wife’s name out your f**** mouth ! »

Moins d’une heure plus tard, Smith remportait l’Oscar du meilleur acteur pour son rôle de Richard Williams dans le film King Richard sur l’ascension des sœurs Venus et Serena Williams dans le monde du tennis professionnel. Dans les jours qui ont suivi, il s’est excusé et a démissionné de l’Académie. Mais l’organisme avait déjà signifié que ce geste ne resterait pas impuni.

Les organisateurs ont aussi remercié Chris Rock d’avoir conservé son calme dans ce qu’ils qualifient de « circonstances extraordinaires ».