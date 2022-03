Quel avenir pour l’homme de 9 milliards à Hollywood ?

Will Smith avait, jusqu’à dimanche soir, mené sa carrière de façon exemplaire. Peut-être même au point de prétendre, avec des films qui ont rapporté plus de 9,3 milliards au box-office, avoir accompli la mission qu’il s’était donnée à 16 ans : devenir la plus grande vedette du monde entier. La gifle qu’il a assénée à Chris Rock en direct à la télévision viendra-t-elle tout changer ? Et si le prochain acte était celui de la réconciliation ?