L’Académie ouvre une enquête formelle et pourrait sanctionner le geste violent de Will Smith à l’endroit de l’humoriste Chris Rock durant la soirée des Oscars dimanche. Ce dernier ne portera pas plainte contre l’acteur, dont la gifle a été vue par 15 millions de personnes en direct et alimente maintes conversations à Hollywood et partout ailleurs depuis dimanche soir.

Marissa Groguhé La Presse

« L’Académie condamne les actions de M. Smith lors de l’émission d’hier soir », a déclaré lundi un porte-parole de l’Académie, selon ce que rapporte le magazine Variety. « Nous avons officiellement lancé une enquête formelle autour de l’incident et explorerons d’autres actions et conséquences conformément à nos statuts, nos normes de conduite et la loi californienne. »

Variety mentionne que Will Smith pourrait faire face à des mesures disciplinaires ou des sanctions, mais qu’il est peu probable qu’il ait à renoncer à son prix.

Contrairement au discours de six minutes de Will Smith lorsqu’il a été couronné meilleur acteur pour sa prestation dans King Richard, la prise de position initiale de l’Académie était restée très succincte. « L’Académie ne tolère aucune forme de violence », pouvait-on lire simplement sur le compte Twitter de l’Academy of Motion Picture Arts and Sciences (AMPAS), organisatrice de la plus prestigieuse soirée du cinéma. Les normes de conduite officielles de l’organisation mention qu’elle est « catégoriquement opposée à toute forme d’abus. »

Personne n’était mentionné de nom dans le tweet, mais nul besoin de préciser qu’il était question de l’altercation entre Will Smith et Chris Rock, qui a fait de l’ombre aux moments de célébrations de la soirée. « Ce soir, nous sommes ravis de célébrer nos 94es récipiendaires des Oscars, qui méritent ce moment de reconnaissance de la part de leurs pairs et cinéphiles du monde entier », ajoute-t-on d’ailleurs dans l’unique tweet de l’Académie faisait écho à l’évènement.

Dans un geste si invraisemblable que plusieurs ont longtemps cru à une parade, Will Smith est monté sur la scène des Oscars où se trouvait l’animateur de la soirée Chris Rock pour lui assener un violent coup au visage. Smith réagissait à une blague de Rock (improvisée, selon le magazine Variety) sur la perte de cheveux de sa femme, Jada Pinkett Smith. Après être retourné s’asseoir, l’acteur de 53 ans a crié à deux reprises : « Garde le nom de ma femme hors de ta foutue bouche », alors que la salle semblait traversée par une onde de choc.

L’humoriste Chris Rock a refusé de porter plainte contre Will Smith. Le département de police de Los Angeles a déclaré être « au courant d’un incident entre deux personnes lors de la soirée des Oscars ». « L’incident impliquait un individu en giflant un autre. L’individu impliqué a refusé de porter plainte à la police, dit-on dans une déclaration. Si la partie concernée souhaite un rapport de police à une date ultérieure, le LAPD (Los Angeles Police Department) sera disponible pour remplir un rapport d’enquête. »

Les vedettes réagissent sur les réseaux sociaux

« Et c’est comme ça qu’on le fait » (And that’s how we do it), a tweeté le fils de Will Smith, Jaden, dimanche soir. L’ambiguïté de la déclaration ne permet pas de savoir s’il commentait la victoire de son père ou son geste à l’égard de Chris Rock.

« Je veux m’excuser auprès de l’Académie, a quant à lui déclaré Will Smith, en pleurs, dans son discours de remerciements après avoir remporté la statuette dorée du meilleur acteur pour son rôle dans King Richard. Je tiens à m’excuser auprès de tous mes collègues sélectionnés. C’est un beau moment et je ne pleure pas d’avoir remporté un prix. Il ne s’agit pas de gagner un prix pour moi. Il s’agit de pouvoir être un porteur de lumière pour tout le monde. » Sur le ton de la blague, il a terminé son allocution en disant : « J’espère que l’Académie m’invitera à nouveau. »

Au micro du journaliste de Variety durant la fête organisée par Vanity Fair après la cérémonie, l’auteur et acteur Kenya Barris a mentionné le fait qu’il doit « y avoir une distinction claire entre le travail et la maison » mais que le milieu hollywoodien semble l’oublier. « Le divertissement est du divertissement, ton travail est ton travail, ta maison est ta maison », a déclaré le créateur des séries Black-ish et Grown-ish.

Les réactions ont été nombreuses à la suite de l’agression diffusée en direct, relayée sur toutes les plateformes sociales ces dernières heures. « C’est une très mauvaise pratique de monter sur scène et d’agresser physiquement un comédien, a tweeté l’humoriste Kathy Griffin. Maintenant, nous devons tous avoir peur de celui qui voudra être le prochain Will Smith dans les clubs de comédie et les théâtres. »

La rappeuse Cardi B a paraphrasé sur Twitter une phrase que Denzel Washington aurait dite à Will Smith après l’incident (selon ce dernier, qui a rapporté ces mots lors de son discours) : « À ton moment le plus haut… sois prudent, c’est là que le diable tente de t’avoir. »

Une autre rappeuse, Nicki Minaj, s’est à la fois portée à la défense de Chris Rock et de Will Smith dans un tweet lundi : « J’adore Chris Rock. Je ne pense pas qu’il aurait fait cette blague s’il avait su ce que Jada a récemment partagé — mais entre lui et toute l’équipe aux Oscars, vous voulez dire qu’aucun d’entre vous n’a entendu cette femme partager cette histoire déchirante ? Vous avez été témoins en temps réel de ce qui arrive à l’âme d’un homme lorsqu’il regarde la femme qu’il aime et la voit retenir ses larmes à cause d’une “petite blague” à ses frais. C’est ce que tout vrai homme ressent à cet instant. Pendant que vous voyez la blague, il voit sa douleur. »

« Will Smith a dit “Pas aujourd’hui” », a quant à elle commenté Jameela Jamil (The Good Place) sur les réseaux sociaux. « Un homme assez grand pour le terrasser l’a giflé assez doucement pour que Chris bouge à peine, car il s’est moqué de l’alopécie de sa femme sur la scène mondiale. Ne dites pas #protectBlackwomen pendant deux ans pour ensuite ne condamner que Will. »

Toujours sur Twitter, l’actrice Sophia Bush a écrit, dans un message aimé 28 000 fois : « La violence n’est pas acceptable. L’agression n’est jamais la réponse. Aussi ? C’est la 2e fois que Chris se moque de Jada sur la scène des Oscars et ce soir il s’en est pris à son alopécie. S’attaquer à la maladie auto-immune de quelqu’un est une erreur. Le faire exprès est cruel. »

« Ce que j’ai vu, c’est l’une des stars de cinéma les plus puissantes d’Hollywood monter sur scène pour frapper un comédien pour une blague malheureuse sur la tête rasée de sa (magnifique) femme. Quiconque est d’accord avec ça n’a probablement jamais été frappé par un homme puissant. Comme nous le conseillons à nos enfants, “utilisez vos mots” », a écrit l’actrice Mia Farrow sur sa page Twitter.