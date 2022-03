Tête-à-tête avec Catherine Dorion

L’humain et le territoire

Catherine Dorion et ses collègues députés de Québec solidaire Émilise Lessard-Therrien et Sol Zanetti ont produit, avec les budgets de publicité de leurs circonscriptions, le documentaire Renouer, réalisé par Samuel Matteau, Maxime Laurin et Dorion elle-même. Ce film sur le temps, la communauté et le territoire sera présenté au Cinéma Cartier à Québec les 22, 23 et 24 mars, et sera diffusé en salle un peu partout au Québec en avril.