La réalisatrice Miryam Bouchard et la scénariste India Desjardins avec les comédiens Virginie Fortin et François Arnaud

(Québec) C’était Noël dans la salle de bal du Château Frontenac lundi dernier pour le tournage du film 23 décembre, écrit par India Desjardins et réalisé par Miryam Bouchard. Nous avons visité le plateau où étaient réunis les comédiens Bianca Gervais, François Arnaud, Virginie Fortin et Stéphane Rousseau.

Émilie Côté La Presse

En lisant le synopsis du film choral 23 décembre, il est difficile de ne pas penser à Love Actually. Bien justement, India Desjardins s’est permis de rêver de réinventer la comédie romantique à succès de Richard Curtis : pourrions-nous avoir un classique de Noël québécois avec des personnages féminins forts de surcroît ?

« Avec de la vraie neige et des petites lumières qui scintillent », ajoute l’autrice et scénariste.

Et un paquet de références québécoises : la salle du Petit Champlain, les recettes de Ricardo et la fameuse tourtière.

Il y a 10 ans, India Desjardins a vécu un temps des Fêtes bouleversant quand le mari de sa mère a eu un malaise dans Charlevoix et qu’il a fallu le transporter d’urgence à l’hôpital. « J’ai eu l’impression de vivre un film de Noël. » Tellement qu’elle en a discuté dès le lendemain avec le producteur Guillaume Lespérance et le distributeur Patrick Roy, des Films Séville.

India Desjardins n’aurait pas pu raconter le drame qu’a vécu sa famille dans son scénario, car la réalité dépassait la fiction. Mais elle a eu l’idée d’un film inspiré de l’adage : « On va arriver à Noël en même temps que tout le monde. »

Le rush d’aller visiter ses parents aux quatre coins du Québec dans une tempête de neige. India Desjardins, au sujet du film 23 décembre

Ainsi, on suit notamment les destinées parallèles d’une autrice à succès qui veut trouver l’amour (Virginie Fortin), d’un couple qui attend son premier enfant (Catherine Brunet et François Arnaud), d’un chanteur qui veut tenter un retour (Stéphane Rousseau) et de la directrice du Château Frontenac qui doit sauver son poste (Bianca Gervais).

Or, le scénario a eu 350 versions, souligne India Desjardins. « Et j’exagère à peine. »

« C’est un défi d’écrire un chassé-croisé », poursuit-elle. D’autant plus que 23 décembre se déroule en une seule journée.

Rassembleur et populaire

PHOTO PATRICE LAROCHE, LE SOLEIL India Desjardins signe le scénario de 23 décembre. On lui doit l’essai Mister Big ou la glorification des amours toxiques.

« C’est un film qui fait du bien, poursuit le producteur Guillaume Lespérance (Tout le monde en parle, Le trip à trois). Quand on a fait le casting, tout le monde voulait être dans le film. »

Tourner d’hiver et de nuit n’est toutefois pas sans repos pour un producteur. « On se promène avec des canons à neige et de fécule de patates. Pour vendre de la neige à des Québécois, il faut être sur la coche. La tempête est un personnage du film », dévoile-t-il.

Guillaume Lespérance ne s’en cache pas : il a voulu produire un film rassembleur qui connaîtra un grand succès populaire. Il rêve même que 23 décembre soit « une carte postale du Québec » à l’étranger.

« J’avais envie qu’on soit un peu chauvin », renchérit la réalisatrice Miryam Bouchard.

Cette dernière adore Noël : la musique, la magie, l’état d’esprit et les films comme The Family Stone. « À Noël, ultimement, on veut être avec les gens qu’on aime. »

Il s’agit du troisième long métrage réalisé par Miryam Bouchard après Mon cirque à moi et Lignes de fuite (coréalisé avec Catherine Chabot et dont la sortie est prévue en juillet). « Les films sont différents, mais les personnages peuvent avoir des quêtes similaires : peut-on être aimé tel que l’on est ? », souligne la cinéaste.

Retrouvailles sur le plateau

PHOTO PATRICE LAROCHE, LE SOLEIL Bianca Gervais incarne la directrice du Château Frontenac dans 23 décembre.

Les journalistes étaient conviés dans la salle de bal du Château Frontenac lundi dernier, là où le personnage de Bianca Gervais organise une importante soirée-bénéfice. « Je me suis reconnue dans cette femme directrice, confie-t-elle. Elle a une seule chance pour réussir sa collecte de fonds. Elle veut bien faire. Elle ressent de l’anxiété et elle veut performer… Ce sont des cordes sensibles chez moi », explique l’actrice qui n’avait pas tourné au cinéma depuis La Bolduc et qui avait déjà travaillé par le passé sous la direction de Miryam Bouchard (Destinées, L’échappée).

Bianca Gervais retrouve par ailleurs aussi sur le plateau de 23 décembre Catherine Brunet. Elles incarnaient des sœurs dans Le monde de Charlotte.

Quant à François Arnaud, il raconte avoir jadis doublé The Borgias avec Catherine Brunet. Dans 23 décembre, ils interprètent de futurs parents qui voient leur plan de passer une nuit en amoureux au Château Frontenac se compliquer.

François Arnaud a accepté le rôle il y a trois mois à peine.

Dans un film choral, personne ne porte le film sur ses épaules. C’est agréable. On rit beaucoup entre les prises. François Arnaud

La pandémie aura permis à François Arnaud d’être en vedette dans plusieurs films québécois : Au revoir le bonheur, à l’affiche actuellement, et Norbourg, qui sortira le mois prochain et dans lequel il incarne le fraudeur Vincent Lacroix.

Avant Noël, il a aussi tourné à Barcelone et à Dublin aux côtés de Liam Neeson, Diane Kruger et Jessica Lange dans le film Marlowe. « Je retrouvais le réalisateur Neil Jordan qui m’a dirigé dans The Borgias pendant trois ans », signale celui qui sera aussi dans la série Surface, produite par Reese Witherspoon.

Virginie Fortin au cinéma

Comme François Arnaud, Virginie Fortin ne chôme pas. Elle tient son premier grand rôle au cinéma alors qu’elle donnait la première (montréalaise) de son nouveau spectacle Mes sentiments au National pas plus tard que mercredi dernier.

« Tout arrive en même temps », s’exclame-t-elle… Ce qui est à l’image du tourbillon du 23 décembre.

Tout le monde va se reconnaître dans le film. C’est la magie de Noël, mais c’est aussi beaucoup de stress et de pression pour y arriver. Virginie Fortin

C’est sans audition qu’on a offert le rôle d’Elsa à Virginie Fortin, soit celui d’une autrice jeunesse à succès (autoréférence d’India Desjardins). « Ce n’est pas un grand rôle de composition, car je me reconnais beaucoup dans le personnage. Dans son féminisme, dans sa façon de désamorcer les choses par l’humour, dans le fait que ça va bien professionnellement même si elle voudrait être en couple, mais pas à n’importe quel prix… »

PHOTO PATRICE LAROCHE, LE SOLEIL Stéphane Rousseau

Silence, on tourne !

Quant à Stéphane Rousseau, il interprète un chanteur qui tente un retour sur scène. On pourrait penser immédiatement au personnage de Love Actually, mais la ressemblance s’arrête là.

« Il a vécu une grande épreuve qui l’a forcé à laisser le métier. Il tente son retour et il ne veut pas manquer son coup, détaille Stéphane Rousseau. Il y a la façade et l’homme derrière. C’est intéressant à jouer. »

Quelques heures après notre entretien, Stéphane Rousseau devait interpréter deux chansons devant la caméra et devant ses pairs. Il a reconnu être un peu nerveux… « Je dois maîtriser un instrument en même temps », révèle-t-il.

Bien justement, les techniciens du film nous ont sommés de quitter la salle de bal du Château Frontenac, car le tournage devait commencer.

Que dire de plus, sinon que 23 décembre sortira le 25 novembre et qu’on retrouve aussi dans la distribution Christine Beaulieu, Catherine Souffront, Guylaine Tremblay, Michel Barrette, Mathieu Pepper, Sacha Charles et Ines Talbi.