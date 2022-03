Top Gun : Maverick, avec Tom Cruise, sera présenté au 75e Festival de Cannes, selon le site Variety.

Émilie Bilodeau La Presse

Le lieutenant Pete « Maverick » Mitchell, interprété par Tom Cruise, devrait reprendre les commandes de son avion de chasse, le 27 mai prochain, pour la sortie en salle du film. La sortie a d’ailleurs été repoussée à quelques reprises en raison de la pandémie.

L’acteur Val Kilmer sera lui aussi de retour dans son rôle d’Iceman. Réalisé par Joseph Kosinski, le film mettra en vedette Miles Teller, Jennifer Connelly, Jon Hamm, Glen Powell, Lewis Pullman, Danny Ramirez, Monica Barbaro et Ed Harris.

La première mondiale officielle de Top Gun : Maverick’s est prévue à San Diego, selon Variety, et aura lieu avant la projection à Cannes. Le Festival de Cannes, lui, se tient du 17 au 28 mai.

La programmation complète des sélections sera d’ailleurs dévoilée au cours de la troisième semaine d’avril.

Parmi les autres titres notables qui devraient être en lice pour une première place dans la programmation, citons Elvis de Baz Luhrmann, Three Thousand Years of Longing de George Miller, Crimes of the Future de David Cronenberg et Lightyear de Disney-Pixar.

Le film culte Top Gun est sorti en 1986 et a propulsé la carrière de Tom Cruise.