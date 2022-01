Attentat à la mosquée de Québec : un devoir de mémoire

Québec, après l’attentat

« Si ça tombe dans l’oubli, c’est clair qu’on ouvre une brèche et une porte pour que ça se reproduise », dit Maryam Bessiri au début du documentaire Attentat à la mosquée de Québec : un devoir de mémoire. Le film de Catherine Leblanc, présenté ce samedi dans le cadre de Doc Humanité, ravive le souvenir de la tragédie, mais pose surtout un regard sur le contexte qui l’a rendue possible et ses suites.