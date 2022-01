Oscars

Steve Martin, Selena Gomez et Martin Short à l’animation ?

Après avoir annoncé cette semaine que la prochaine soirée des Oscars aura enfin un maître de cérémonie, le président d’ABC Entertainment et de Hulu Originals, Craig Erwich, a laissé planer le doute, jeudi, sur une possible animation à trois avec les acteurs de la série Only Murders in the Building — Steve Martin, Martin Short et Selena Gomez.