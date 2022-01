Selena Gomez, Steve Martin et Martin Short dans une scène de la série Only Murders in the Building.

Après avoir annoncé cette semaine que la prochaine soirée des Oscars aura enfin un maître de cérémonie, le président d’ABC Entertainment et de Hulu Originals, Craig Erwich, a laissé planer le doute, jeudi, sur une possible animation à trois avec les acteurs de la série Only Murders in the Building — Steve Martin, Martin Short et Selena Gomez.

Laila Maalouf La Presse

Craig Erwich a confié au magazine américain Variety aimer l’idée du trio pour assumer le rôle, mais la décision finale ne lui revient pas entièrement puisqu’elle doit être prise de concert avec l’Académie, le producteur des Oscars (Will Packer) ainsi qu’ABC.

Steve Martin a déjà animé la cérémonie à trois reprises dans le passé, en plus d’avoir été présentateur à de nombreuses occasions.

La soirée des Oscars n’avait pas eu de maître de cérémonie depuis 2018. L’an dernier, la pandémie avait contraint l’Académie des arts et sciences du cinéma à tenir la soirée de gala dans la grande gare ferroviaire du centre de Los Angeles, avec une retransmission télévisée sans hôte.

Cette 94e édition est prévue pour le 27 mars prochain, alors que les Oscars réintégreront Hollywood et leur traditionnel Dolby Theatre.