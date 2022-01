Benedict Cumberbatch et Kodi Smit-McPhee dans The Power of the Dog de Jane Campion

The Power of the Dog et House of Gucci en tête des nominations

(New York) Will Smith, Lady Gaga et Ben Affleck font partie des artistes qui ont reçu des nominations individuelles, mercredi, pour le gala de la Screen Actor’s Guild (SAG), le syndicat des acteurs hollywoodiens.

Jake Coyle Associated Press

La liste des nommés a été présentée par les actrices Vanessa Hudgens et Rosario Dawson sur Instagram Live. Bien que les nominations aient été dévoilées virtuellement en raison de la hausse des cas de COVID-19, l’annonce représentait tout de même la matinée la plus significative dans une saison des récompenses largement ternie par la pandémie.

Les acteurs des films Belfast, CODA, House of Gucci (La saga Gucci), Don’t Look Up (Déni cosmique) et King Richard (La méthode Williams) sont en lice dans la catégorie de la meilleure distribution. Les distributions brillant par leur absence incluent celles de West Side Story et The Power of the Dog (Le pouvoir du chien).

Les Golden Globes, qui lancent généralement la série de galas menant à celui des Oscars, n’ont fait que peu de bruits cette année. Les gagnants ont été dévoilés dimanche sur Twitter. La propagation du variant Omicron a aussi poussé les Critics Choice Awards à reporter leur soirée prévue le 9 janvier.

Les nominations de la SAG permettent de croire que plusieurs visages célèbres pourraient aller cueillir un prix cette année.

PHOTO FABIO LOVINO, FOURNIE PAR MGM Lady Gaga dans le rôle de Patrizia Reggiani dans House of Gucci de Ridley Scott

Les finalistes pour le prix d’interprétation masculine sont Will Smith pour King Richard, Denzel Washington pour The Tragedy of Macbeth, Andrew Garfield pour Tick, Tick… Boom !, Javier Bardem pour Being the Ricardos et Benedict Cumberbatch pour The Power of the Dog.

Du côté des femmes, on retrouve Lady Gaga pour House of Gucci, Jessica Chastain pour The Eyes of Tammy Faye (L’incroyable histoire de Miss Tammy Faye), Olivia Colman pour The Lost Daughter (Poupée volée), Nicole Kidman pour Being the Ricardos et Jennifer Hudson pour Respect.

Le prix d’interprétation féminine dans un rôle de soutien sera disputé par Caitriona Balfe pour Belfast, Cate Blanchett pour Nightmare Alley, Ariana DeBose pour West Side Story, Kirsten Dunst pour The Power of the Dog et Ruth Negga pour Passing (Clair obscur).

Chez les hommes, le prix sera remis à Ben Affleck pour The Tender Bar, Bradley Cooper pour Licorice Pizza, Troy Kotsur pour CODA, Jared Leto pour House of Gucci ou Kodi Smit-McPhee pour The Power of the Dog.

Alors que certains espéraient voir d’autres films à succès ouvrir une voie plus populaire en vue des Oscars, Dune, Spider-Man : No Way Home (Spider-Man : Sans retour) et No Time To Die (Mourir peut attendre) n’ont reçu aucune nomination majeure de la part de la guilde des acteurs. Dune et No Time to Die ont cependant rejoint Black Widow, The Matrix Resurrections et Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings dans la catégorie de la meilleure équipe de cascadeurs.

Le 28e gala de la Screen Actors’Guild se tiendra le 27 février.