Marvel a dévoilé ce matin une bande-annonce pour le prochain Doctor Strange in the Multiverse of Madness, qui sortira au cinéma le 6 mai prochain.

Maryse Tessier La Presse

L'acteur britannique Benedict Cumberbatch reprend son rôle. On y verra également Elizabeth Olsen (Wanda Maximoff) Rachel McAdams (Dre Christine Palmer) et Benedict Wong (Wong).

Le premier film, Doctor Strange, est sorti en salle en 2016. Le personnage est ensuite apparu dans Thor: Ragnarok, Avengers : Infinity War, Avengers : Endgame et Spider-Man : No Way Home.