Deux longs métrages québécois, Confessions de Luc Picard et Nouveau-Québec de Sarah Fortin, ont remporté des prix ce week-end au Festival du film de Whistler en Colombie-Britannique.

André Duchesne La Presse

Avec Nouveau-Québec, Sarah Fortin a remporté le prix Borsos du meilleur scénario.

Mettant en vedette Christine Beaulieu, Jean-Sébastien Courchesne, Jean-Luc Kanapé et Jean-Marc Dalpé, Nouveau-Québec est défini comme « une plongée au cœur des communautés Innue et Naskapie à la croisée des genres ».

On y suit un couple, Sophie et Mathieu, qui, de passage à Schefferville pour régler la vente d’un chalet, sont retenus dans cette ville en raison d’une enquête policière et entrent en contact avec la réalité autochtone locale.

Toujours à Whistler mais quelques jours plus tôt, Mme Fortin a aussi obtenu le prix EDA remis au meilleur long métrage réalisé par une femme. Ce prix est remis en collaboration avec l’Alliance of Women Film Journalists. Sandrine Brodeur-Desrosiers et Carmine Pierre-Dufour ont aussi remporté un des prix EDA pour leur court métrage Fanmi.

Nouveau-Québec doit sortir en salle au Québec le 4 février.

Par ailleurs, Confessions, histoire du tueur à gages Gérald Gallant qui a assassiné 28 personnes et commis une quinzaine d’attentats, pour la majorité sur des motards et des criminels endurcis, a valu à Luc Picard le prix Borsos de la meilleure réalisation.

PHOTO CHRISTAL FILMS/LES FILMS OPALE Luc Picard réalise et incarne le personnage principal dans Confessions.

M. Picard défend aussi le rôle principal du film, entouré des comédiens David La Haye, Sandrine Bisson, Éveline Gélinas, Dany Boudreault et plusieurs autres.

Sylvain Guy signe le scénario, une adaptation de l’ouvrage Gallant : confessions d’un tueur à gages des journalistes Éric Thibault et Félix Séguin du bureau d’enquête du Journal de Montréal.

Ce film doit prendre l’affiche au Québec le vendredi 11 mars.