(Los Angeles) West Side Story, remake par Steven Spielberg de la comédie musicale culte de 1961, s’est propulsé en tête du box-office nord-américain pour sa première semaine d’exploitation, selon les estimations provisoires du cabinet spécialisé Exhibitor Relations publiées dimanche.

Agence France-Presse

Ce Roméo et Juliette new-yorkais a ainsi engrangé 10,5 millions de dollars ce week-end en reprenant les codes, la musique, et l’histoire portés sur les planches pour la première fois à Broadway en 1957.

Sur une musique composée par Leonard Bernstein et des paroles écrites par la légende de Broadway Stephen Sondheim, récemment décédé, le film suit l’idylle balbutiante entre Tony et Maria, deux jeunes qui seront tiraillés par leurs proches et leurs familles.

Car en fond se dessinent les affrontements entre deux bandes rivales, les Jets et les Sharks pour le contrôle du quartier de l’Upper West Side à Manhattan.

Joué par Ansel Elgort, Tony est un ancien membre des Jets, issus de l’immigration européenne, tandis que Maria, jouée par Rachel Zegler, est fraîchement arrivée de Porto Rico et fait allégeance aux Sharks, originaires de son île natale.

Le nouveau film d’animation de Disney, Encanto, a donc glissé à la deuxième place en récoltant environ 9,4 millions de dollars ce weekend, pour un total de 71,3 millions de dollars en trois semaines d’exploitation.

Le film, dont la musique a été composée par Lin-Manuel Miranda, suit les aventures d’une adolescente ordinaire, Mirabel, née au sein d’une famille dont chaque membre est doté de pouvoirs magiques, au cœur des montagnes de Colombie.

À la troisième place figure Ghostbusters : Afterlife, dernier opus en date de la célèbre franchise, qui a enregistré 7,1 millions de dollars ce weekend, et 112 millions en quatre semaines de projection dans les salles.

Réalisé par Jason Reitman, fils du réalisateur du premier volet Ivan Reitman, le film embarque le public dans une aventure de fantômes qui se déroule cette fois dans une petite ville de l’Oklahoma, et non plus dans le Manhattan des années 1980.

Loin derrière ce trio de tête, House of Gucci, qui relate l’assassinat de Maurizio Gucci, héritier de la maison de mode italienne, commandité par son ex-épouse, Patrizia Reggiani, interprétée par la chanteuse Lady Gaga, a enregistré 4 millions de dollars de recettes.

Le long métrage de Ridley Scott est doté d’une distribution cinq étoiles, avec les stars Al Pacino, Salma Hayek, Jeremy Irons et Jared Leto.

Le film de superhéros Marvel Eternals conserve sa cinquième place avec 3,1 millions de dollars.