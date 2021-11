Le long métrage The Lost Daughter de Maggie Gyllenhaal a remporté hier soir le prix du meilleur film lors de la 31e édition des Gotham Awards considérés comme l’évènement qui lance la longue saison des galas qui mèneront jusqu’aux Oscars.

André Duchesne La Presse

Le film de la comédienne passée derrière la caméra et mettant en vedette Olivia Colman est le grand gagnant de cette soirée avec quatre prix : meilleur film, meilleur scénario, meilleure directrice émergente et meilleure performance d’acteur ou d’actrice à Mme Colman, ex aequo avec Frankie Faison dans The Killing of Kenneth Chamberlain.

Adaptation du roman Poupée volée d’Elena Ferrante, le film s’intéresse au parcours d’une femme qui, après avoir vu ses deux filles la quitter pour aller vivre avec leur père, part en Grèce pour prendre des vacances à la plage. Cet épisode prend une tournure non attendue lorsqu’elle est envahie par des problèmes de son passé.

Présenté en première mondiale à la Mostra de Venise, le film sera en salle au Québec le 17 décembre avant d’être présenté en streaming sur Netflix à compter du 31 décembre.

Parmi les autres gagnants de la soirée, mentionnons que Drive My Car du Japonais Ryusuke Hamaguchi qui a remporté le prix du meilleur long métrage international. Il a notamment été préféré à Titane de Julia Ducournau, Palme d’Or du dernier Festival de Cannes. Drive My Car était aussi en compétition officielle à Cannes où il avait remporté le Prix du scénario.

Le long métrage d’animation Flee de Jonas Poher Rasmussen a remporté le prix du meilleur documentaire. Cette œuvre qui raconte l’histoire d’Amin, un homme devant révéler son passé secret à la veille de son mariage, sera en salle au Québec le 17 décembre.

Le film CODA, version américaine du succès français La famille Bélier, a remporté deux prix d’interprétation : Emilia Jones comme actrice dans un premier grand rôle et Troy Kotsur pour le prix du meilleur rôle de soutien.

Deux acteurs, Ethan Hawke (The Good Lord Bird/Showtime) et Thuso Mbedu (The Underground Railroad/Amazon) remportent, ex-aequo le prix de la meilleure performance dans une nouvelle série.

La série sud-coréenne Squid Games diffusée sur Netflix a remporté le prix de la meilleure nouvelle série.

L’évènement qui salue le meilleur du cinéma indépendant, avec quelques catégories réservées à la télévision, avait lieu à la salle de réception Cipriani Wall Street de New York en présence de nombreuses personnalités.

En aparté à la remise des récompenses dans 12 catégories, des prix hommages ont été remis à plusieurs artisans du cinéma et de la télévision dont Kristen Stewart, Peter Dinklage, Jane Campion, et à titre posthume à la dramaturge et cinéaste Kathleen Collins décédée en 1988.