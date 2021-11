Oui, les Québécois ont l’épiderme trop sensible et n’acceptent ni les critiques ni l’ironie qu’on utilise à leur endroit en tant que peuple. Ça vient probablement de notre vieux complexe d’infériorité, de notre condition de colonisés et de notre sentiment de rejet, principalement de la France qui nous aurait laissés tomber. On ne supporte pas qu’on se moque de notre accent, pourtant pas très joli, on devrait le reconnaître… Et pourtant, les Français, de façon générale, adorent les Québécois et nous le montrent amplement. Quant à la famille Dion, après s’être donnée en spectacle pendant des générations, avoir bénéficié d’un amour inconditionnel (et toujours un peu surprenant) de la part des fans, nous avoir rebattu les oreilles avec la vie de “la petite fille de Charlemagne", la misère des premières années et la grande histoire d’amour de la princesse avec l’imprésario qui l’a mise au monde, qu’elle accepte aujourd’hui d’être l’objet d’un film qui semble avoir été réalisé avec beaucoup d’affection et de liberté artistique par Valérie Lemercier. Et surtout, qu’elle accepte qu’elle ne peut pas toujours tout contrôler, ni le message ni la façon de faire des observateurs. Et enfin, qu’elle reconnaisse que la famille entière a largement bénéficié du talent de René Angélil et de leur sœur et que la publicité, bonne ou mauvaise, vient avec la notoriété.