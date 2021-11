Cinéma

Quoi voir aux RIDM

Les 24es Rencontres internationales du documentaire de Montréal (RIDM) s’amorcent ce mercredi et se poursuivront, en salle, jusqu’au 21 novembre. S’ajoute un volet en ligne du 14 au 25 novembre. Quoi voir parmi les 120 films, dont 54 québécois et canadiens, à l’affiche ? Voici six suggestions.