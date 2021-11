Les 24es Rencontres internationales du documentaire de Montréal (RIDM) s’amorcent ce mercredi et se poursuivront, en salle, jusqu’au 21 novembre. S’ajoute un volet en ligne du 14 au 25 novembre. Quoi voir parmi les 120 films, dont 54 québécois et canadiens, à l’affiche ? Voici six suggestions.

André Duchesne La Presse

Dear Audrey, de Jeremiah Hayes

Les films des RIDM sont regroupés en huit sections thématiques : Espaces humains, Territoires hantés, Dialogues entre les arts, etc. Dans la section Topographies familiales, voyez Chère Audrey, un film de Jeremiah Hayes consacré au Montréalais Martin Duckworth, cinéaste et directeur photo très réputé au Canada anglais. Dans ce film de l’ONF étoilé de douceur et d’humanité, Duckworth se raconte tout en s’occupant de sa femme Audrey, atteinte de la maladie d’Alzheimer.

Le 19 novembre à 18 h au Cinéma du Musée et en ligne du 22 au 25 novembre

Ostrov – Lost Island, de Svetlana Rodina et Laurent Stoop

Une des beautés du documentaire est de s’aventurer dans la marge la plus improbable de la vie d’individus et de communautés pour en exhumer des histoires pourtant bien réelles. C’est le cas d’Ostrov – Lost Island, film de Svetlana Rodina et de Laurent Stoop qui raconte le quotidien d’une microsociété cantonnée dans une île de la mer Caspienne pratiquement abandonnée et sans ressources. Évidemment entourée d’eau, cette île est pourtant un désert. Mais ceux qui y vivent veulent y rester.

Le 20 novembre à 17 h 15 au Cinéma du Musée et en ligne du 22 au 25 novembre

PHOTO FOURNIE PAR LES RIDM La cinéaste Alexandra Pianelli dans un très court et rare moment de son film où on l’aperçoit

Le kiosque, d’Alexandra Pianelli

Nimbée d’une évidente tristesse, la fin d’une époque n’en est pas moins un excellent sujet de film. C’est le cas de ce documentaire tourné par la cinéaste Alexandra Pianelli sur la place Victor-Hugo du 16e arrondissement de Paris. Là, le vieux kiosque familial de journaux en est à ses derniers mois. La mère d’Alexandra décide de le fermer, tournant la page sur un commerce géré sur quatre générations. Tourné avec un iPhone, le film donne la parole aux habitués. Touchant.

Le 13 novembre à 18 h au Cinéma du Parc, salle 2, et en ligne du 14 au 17 novembre

PHOTO FOURNIE PAR LES RIDM Le documentaire Putin’s Witnesses fait partie de la rétrospective de Vitaly Mansky.

Rétrospective Vitaly Mansky

Sur le thème « Éprouver le réel », les RIDM proposent une rétrospective de sept documentaires de Vitaly Mansky. Depuis 1987, ce cinéaste originaire d’Ukraine a signé une trentaine de films qui s’interrogent sur plusieurs aspects, dont la politique, de l’actualité russe. Ainsi, son plus récent film, Gorbachev. Heaven est une rencontre intimiste avec le père de la glasnost. Quant à Putin’s Witnesses, il documente l’ascension fulgurante et tyrannique de Vladimir Poutine à la tête du pays.

Horaire varié à consulter sur le site des RIDM

PHOTO FOURNIE PAR L'INIS Jo, de Carmen Rachiteanu, fait partie des huit courts métrages présentés lors de la soirée des 25 ans de l’INIS.

Les 25 ans de l’INIS

Depuis un quart de siècle, l’Institut national de l’image et du son (INIS) forme les artisans de la relève du septième art. Parmi les éléments spéciaux entourant cet anniversaire, l’INIS tient une soirée de projection de huit cours métrages d’anciens diplômés réalisés entre 2009 et 2019. Une rencontre rafraîchissante ! Gratuit, mais il faut réserver sur le site des RIDM.

Le 11 novembre à 19 h à la salle Norman-McLaren de la Cinémathèque québécoise

Canards errants, de Bruno Chouinard

Des 120 films inscrits à la programmation, 54 proviennent du Québec et du Canada. Dont Canards errants, de Bruno Chouinard. Ce dernier documente le phénomène des lancements de canards en caoutchouc, que ce soit pour une course de 5300 « concurrents » sur une rivière de Saguenay, la tenue d’une expérience sur les changements climatiques ou comme œuvre d’art surdimensionnée. Une œuvre hors du commun tournée dans plusieurs endroits du monde.

Le 16 novembre à 18 h 15 à la Cinémathèque québécoise (salle Crave)