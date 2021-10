Cinéma

Une nouvelle bande-annonce de House of Gucci dévoilée

Trois après le succès de A Star is Born, Lady Gaga revient bientôt au grand écran dans House of Gucci, un film fort attendu qui dépeint l’ascension, les luttes de pouvoir et les tragédies au sein de la famille Gucci, à la tête de l’empire de l’industrie de la mode en Italie.