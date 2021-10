(Los Angeles) Disney repousse les dates de sortie en salle de bon nombre de ses prochains titres, y compris les suites très attendues des gros canons Indiana Jones et Black Panther.

Associated Press

Les studios Disney ont annoncé lundi qu’ils repoussent de près d’un an la sortie du cinquième Indiana Jones, réalisé par James Mangold (Logan) et produit par Steven Spielberg. Cette suite, qui n’a pas encore de titre, mais qui voit le retour d’Harrison Ford dans la peau du célèbre archéologue aventurier, devrait maintenant sortir en salle en juin 2023.

La sortie du nouveau Black Panther, Wakanda Forever, prévue en juillet 2022, a également été repoussée, de quatre mois celle-là. Le film doit maintenant sortir en novembre 2022 dans les salles nord-américaines.

Les deux films sont actuellement en production.

D’autres titres Marvel, comme Doctor Strange in the Multiverse of Madness, Thor : Love and Thunder, The Marvels et Ant-Man and the Wasp : Quantumania ont également tous été retardés de plusieurs mois.