Entrevues

Les oiseaux ivres

Ivan Grbovic et Sara Mishara : du cinéma plus grand que la vie

Ils forment depuis longtemps un tandem professionnel au cinéma et un couple dans la vie. Cette dynamique particulière entre Sara Mishara, scénariste et directrice photo, et Ivan Grbovic, scénariste et réalisateur, nous vaut Les oiseaux ivres, long métrage — leur deuxième seulement en 10 ans — qui migrera peut-être jusqu’aux Oscars…