Box-office nord-américain

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings demeure en tête 

(Los Angeles) Le film de superhéros Marvel Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings a conservé la tête du box-office nord-américain pour une quatrième semaine consécutive, selon des chiffres provisoires publiés dimanche par le cabinet spécialisé Exhibitor Relations.