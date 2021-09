Un long métrage documentaire officiel sur la vie de Céline Dion est en production et sera réalisé par Irene Taylor.

Émilie Côté La Presse

Le géant Sony en a fait l’annonce mardi matin.

« Conçu avec l’entière participation et le soutien de Céline Dion, le film retracera l’incroyable histoire de la vie de la chanteuse canadienne et les accomplissements de sa carrière, notamment les sorties d’albums emblématiques, les prix et distinctions, les tournées mondiales, et les résidences à Las Vegas », précise le communiqué de presse.

La cinéaste américaine Irene Taylor a réalisé récemment Moonlight Sonata : Deafness in Three Movements, qui portait sur son garçon et ses parents sourds. Elle a aussi déjà été nommée au gala des Oscars pour le documentaire (de format court) The Final Inch, qui avait pour sujet la lutte pour l’éradication de la polio.

« Je pense qu’Irene sera capable de montrer à tout le monde une partie de moi qu’ils n’ont pas vue auparavant… Je sais qu’elle racontera mon histoire de la manière la plus honnête et la plus authentique qui soit », a déclaré Céline Dion par voie de communiqué.

PHOTO FOURNIE PAR SONY La réalisatrice américaine Irene Taylor

Sony Music Entertainment assure le financement et la distribution du film (via son contenu premium).

Rappelons que Céline présentera en novembre un tout nouveau spectacle au Resorts World Las Vegas. Elle doit y donner 10 représentations. Sa tournée mondiale Courage, qui a été interrompue en 2020 avec la pandémie, reprendra en Amérique du Nord et en Europe au printemps et à l’été 2022.

L’annonce d’un documentaire officiel sur la diva de Charlemagne a lieu deux mois avant la sortie d’Aline au Québec le 26 novembre. Le film réalisé par Valérie Lemercier s’inspire fortement, mais librement, de la vie de Céline Dion et de sa famille.