Cinéma

Salles de cinéma

Sony compte sur Spider-Man et Ghostbusters pour ramener le public

(Las Vegas) Ébranlée par la pandémie et les plateformes de streaming, l’industrie du cinéma tente de se redresser et compte sur de grosses productions comme le prochain Spider-Man et un nouveau Ghostbusters, présentées au festival professionnel CinemaCon de Las Vegas, pour inciter le public à revenir dans les salles.