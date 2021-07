(Toronto) Le rappeur Drake fait équipe avec le joueur de basketball LeBron James et d’autres créateurs dans le but de produire un film documentaire sur l’histoire des hockeyeurs noirs.

David Friend La Presse Canadienne

La boîte de production du musicien torontois a publié un communiqué, vendredi, annonçant que Drake sera producteur exécutif du film Black Ice, qui lèvera le voile sur « la contribution souvent sous-estimée et marginalisée » de joueurs noirs dans l’histoire du hockey.

L’histoire va débuter avec la création de la Coloured Hockey League (CHL) dans les Maritimes, que l’on pourrait traduire par la ligue des joueurs de couleur. Elle était entièrement composée de joueurs noirs. Le film se développera ensuite en abordant les expériences vécues par les joueurs noirs dans l’époque moderne de la Ligue nationale de hockey.

Black Ice sera réalisé par Hubert Davis, nommé aux Oscars en 2005 pour son court métrage Hardwood et qui a notamment réalisé le documentaire Giants of Africa, portant sur les camps de basketball organisés par le président des Raptors de Toronto, Masai Ujiri, au Nigéria, au Ghana, au Kenya et au Rwanda.

Pendant des décennies, l’histoire des hockeyeurs noirs a été grandement ignorée bien que des efforts aient été mis de l’avant dans les dernières années pour remédier à la situation.

En 2016, le documentaire Soul on Ice : Past, Present and Future, racontait en détail l’histoire de la Coloured hockey league. En 2004, un livre écrit par George et Darril Fosty intitulé Black Ice : The Lost History of the Colored Hockey League of the Maritime, dévoilait aussi, sur papier, une partie de l’histoire.

Certains trous de l’histoire ont éventuellement été comblés par des témoignages d’anciens joueurs noirs et pionniers comme Willie O’Ree et Val James.

Drake est un passionné de hockey depuis son enfance. Il a joué au hockey mineur avec les Red Wings de Weston, dans la région de Toronto, avant de devenir une vedette de la série Degrassi : The Next Generation et ensuite d’embrasser une carrière internationale en musique.

Black Ice est actuellement en préparation et devrait éventuellement être lancé en salle, puis à la télévision sur les ondes de TSN, en ligne sur la plateforme Crave et d’autres plateformes du groupe CTV.