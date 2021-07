Le très attendu Festival international du Film de Venise a dévoilé lundi les productions en lice dans le cadre de sa 78e édition. Le réalisateur québécois Denis Villeneuve y présentera son dernier film, Dune, hors compétition.

Léa Carrier La Presse

La liste, qui compte une trentaine de films, a été dévoilée par le directeur de la Mostra, Alberto Barbera.

C’est le réalisateur Pedro Almodóvar qui ouvrira le festival, le 1er septembre prochain, avec Parallel Mothers. Parmi les autres films en compétition, on compte notamment Mona Lisa and the Blood Moon, réalisé par l’Américaine Ana Lily Amirpour, avec Kate Hudson et Craig Robinson, The Power of the Dog, de Jane Campion et America Latina des frères Damiano et Fabio D’Innocenzo.

La France sera représentée par Un Autre Monde de Stéphane Brizé, et Illusions Perdues réalisé par Xavier Giannoli et dans lequel le Québécois Xavier Dolan tient un rôle.

Le film de science-fiction de Denis Villeneuve, Dune, sera quant à lui projeté dans la catégorie Hors compétition, aux côtés de Les Choses Humaines du français Yvan Attal et The Last Duel, dernier film de Ridley Scott.

Finalement, la sélection Horizon présentera des productions des quatre coins du monde, dont Once Upon a Time in Calcutta (Inde), d’Aditya Vikram Sengupta, et The Falls, du réalisateur (Taïwan) Chung Mong-Hong.