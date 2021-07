Cinéma

Les cinémas retrouvent peu à peu leur rythme

Galvanisées par le retour des superproductions américaines et des films québécois, les salles de cinéma retrouvent peu à peu leur public. Du 14 au 18 juillet, 411 000 $ ont été engrangés à la billetterie grâce au Guide de la famille parfaite, comédie dramatique de Ricardo Trogi qui met en vedette Catherine Chabot et Louis Morissette, aussi coscénariste et producteur. Jamais un film québécois n’avait généré de telles recettes depuis le début de la pandémie de COVID-19, il y a presque un an et demi.