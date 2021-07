Cinéma

Il était une fois dans l’Est

« Toutes les femmes sont des héroïnes » en Russie

Il était une fois dans l’Est, septième film de Larissa Sadilova, l’a, ironiquement, fait passer à l’Ouest. Plus précisément à Cannes en 2019 où l’œuvre a été sélectionnée pour Un certain regard. Évoquant une histoire d’adultère dans le décor singulier de la Russie des régions, le film arrive au Québec. La Presse a joint Mme Sadilova par visioconférence.