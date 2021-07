(Cannes) Moins de fêtes, plus de tests, mais des films de haute volée, des vedettes et les retrouvailles enchantées du cinéma mondial : ce qu’il faut retenir de ce 74e Festival de Cannes, qui s’achèvera samedi.

Eric RANDOLPH Agence France-Presse

Pas de bises, vraiment ?

Bannir la bise en haut des marches, comme cela était prévu initialement, a paru tout simplement impossible aux organisateurs du festival qui, dès le premier soir, se sont affranchis de leur propre consigne.

L’image, devenue rapidement virale, de spectateurs enlevant leur masque pendant les projections a ensuite obligé le festival à un ferme rappel à l’ordre.

Au final le pari semble gagné : en imposant le laissez-passer sanitaire à l’entrée, l’évènement n’a pas créé de rassemblements. Même si certains visiteurs étrangers contraints de se faire tester régulièrement ont dit leur ras-le-bol de cracher dans un tube toutes les 48 heures.

Une vedette est née

Tout le monde est tombé sous le charme de Renate Reinsve, actrice norvégienne de 33 ans qui brille dans Julie (en 12 chapitres) de Joachim Trier, portrait électrique et subtil d’une jeune femme contemporaine.

L’avalanche de critiques dithyrambiques sur sa prestation a bouleversé l’actrice, inconnue avant son arrivée à Cannes : « Aujourd’hui je me suis réveillée et j’ai pleuré », a-t-elle raconté à l’AFP. « Tout ça me dépasse un peu » a poursuivi celle qui avait jusqu’ici joué principalement au théâtre, plus quelques petits rôles au cinéma et à la télévision norvégienne.

Une autre actrice a confirmé tout son talent à l’occasion du festival : la Luxembourgeoise Vicky Krieps, devenue à 37 ans l’un des visages les plus recherchés du cinéma contemporain.

Mauvais pères

PHOTO JOHN MACDOUGALL, AGENCE FRANCE-PRESSE Sean Penn était de retour à Cannes comme réalisateur pour Flag Day dans lequel il joue aux côtés de sa propre fille le rôle d’un père magnétique et manipulateur, vivant de larcins.

Mais il n’est que l’un des nombreux pères défaillants des films de ce festival : André Dussollier odieux au seuil de la mort dans Tout s’est bien passé ; Adam Driver artiste tourmenté qui instrumentalise son enfant dans Annette ; Matt Damon qui ne prend que les pires décisions pour tenter de sauver sa fille dans Stillwater ; le père mal aimant de Julie (en 12 chapitres)…

Si le patriarcat en prend pour son grade, la benjamine de la compétition officielle Julie Ducournau a au contraire offert à Vincent Lindon un rôle de père d’adoption certes tourmenté, mais protecteur, dans le très explosif Titane.

Amours entre femmes

PHOTO VALERY HACHE, AGENCE FRANCE-PRESSE Virginie Efira, le réalisateur Paul Verhoeven et Daphne Patakia sont venus présenter Benedetta.

Les couples lesbiens prennent désormais toute leur place à l’écran, si l’on en croit les films cannois, qui sont aussi une fenêtre sur l’époque.

Si dans Benedetta de Paul Verhoeven, qui met en scène l’amour enflammé entre deux nonnes dans un couvent du Moyen Âge, cette relation est même le cœur de son scénario, le couple formé par Marina Foïs et Valeria Bruno-Tedeschi dans La fracture apparaît au contraire on ne peut plus banal.

Dans Compartiment N° 6 du Finlandais Juho Kuosmanen et dans Les olympiades de Jacques Audiard, l’amour entre femmes, là encore normalisé, est simplement une des possibilités offertes par la vie, à travers une conception « fluide » de l’amour et de la sexualité.

Dans Titane, l’héroïne couche indifféremment avec des hommes, des femmes (ou des voitures), mais pour les tuer.

Musique partout

PHOTO BRYNN ANDERSON, ASSOCIATED PRESS L’équipe du film Annette : Adam Driver et Marion Cotillard entourent le réalisateur Leos Carax.

Le film d’ouverture a donné le ton : l’explosion Annette, comédie musicale de Leos Carax, a offert une brillante bande-son écrite et interprétée par les Sparks, duo américain aussi méconnu du grand public qu’influent dans l’histoire de la musique pop.

De groupe culte il a aussi été question dans The Velvet Underground, documentaire de l’Américain Todd Haynes sur la mythique formation new-yorkaise portée par Lou Reed.

À des années-lumière de ce registre, la Croisette a aussi salué Aline de Valérie Lemercier, où cette dernière habite littéralement le personnage de la superstar venue du Québec Céline Dion.

Musique de l’époque, le rap était aussi le sujet de plusieurs films : Haut et fort de Nabil Ayouch sur une jeunesse marocaine étouffée par les contraintes sociales ; Suprêmes, biopic sur le groupe français NTM et l’étonnant Down With The King avec le rappeur américain Freddie Gibbs qui joue une vedette souhaitant abandonner le micro au profit des travaux de la ferme.