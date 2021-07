PHOTO JOEL C RYAN, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

La réalisatrice Greta Gerwig prend officiellement les rênes du film Barbie, dont le rôle principal sera tenu par l’Australienne Margot Robbie.

Marissa Groguhé La Presse

Greta Gerwig (Little Women, Lady Bird) est proche du projet de Warner Bros depuis 2019 puisqu’elle s’est engagée à coécrire le scénario du film avec Noah Baumbach (Frances Ha, Marriage Story). Mais la cinéaste nommée aux Oscars n’a signé son contrat pour la réalisation que récemment, selon plusieurs sites spécialisés.

Margot Robbie prendra ainsi les traits de la mythique poupée à laquelle on donnera vie dès 2022, alors que le tournage devrait s’amorcer dans les studios londoniens de Warner Bros. La sortie du long métrage est pour l’instant prévue pour 2023. Robbie agira également en tant que productrice avec la compagnie qu’elle a cofondée, LuckyChap (I, Tonya, Birds of Prey, Promising Young Woman).

Dans une récente entrevue avec le Vogue britannique, l’actrice et productrice disait comprendre le « bagage » qui venait avec un tel rôle. « Les gens entendent “Barbie” et pensent “Je sais déjà ce que ce film va être”, a-t-elle ajouté. Puis ils entendent que Greta Gerwig l’écrit et le réalise, et ils se disent “Oh, peut-être que je ne le sais pas finalement”… »

On ne sait encore rien de la teneur du scénario du film Barbie, ni du reste de la distribution.