Cinéma

The French Dispatch

Wes Anderson à la conquête de Cannes

(Cannes) Wes Anderson ne fait ni des comédies, ni des drames, ni des films d’aventure. Il fait du Wes Anderson. Une recette cinématographique à nulle autre pareille, teintée de folie douce et qu’il pousse plus loin que jamais avec The French Dispatch, en lice pour la Palme d’or.