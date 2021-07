Cinéma

Décès de Dilip Kumar, « le roi de la tragédie » de Bollywood

(New Delhi) Dilip Kumar, l’une des plus grandes vedettes de l’âge d’or du cinéma indien, est décédé mercredi à l’âge de 98 ans, une disparition qui a suscité une pluie d’hommages émus dans le monde culturel et politique indien.