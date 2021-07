Rafaël Ouellet termine ce mercredi le tournage de son prochain long métrage, Arsenault et Fils, thriller familial avec une brochette d’acteurs bien-aimés du public. La Presse a rencontré l’équipe sur le plateau mardi après-midi à Bolton, en Estrie.

Luc Boulanger La Presse

Le garage familial du clan Arsenault est situé sur le bord d’un chemin, loin de la rue Principale. Le réalisateur a cherché longtemps un garage typique en région, un lieu isolé, dans lequel les Arsenault peuvent s’adonner à leurs activités illicites et lucratives, loin du regard des voisins. Bien que l’action du film se déroule dans sa région natale du Témiscouata, dans la ville frontalière de Dégelis, il a trouvé le garage parfait dans un rang de Bolton… en Estrie.

Deux mois après le début du tournage, Rafaël Ouellet s’est donc rendu avec son équipe à Bolton cette semaine pour y tourner les dernières scènes de son thriller Arsenault et Fils. Pour son cinquième long métrage, le réalisateur peut compter sur une distribution d’acteurs bien connus du public québécois avec Karine Vanasse, Pierre-Paul Alain, Guillaume Cyr, Luc Picard, Micheline Lanctôt et Julien Poulin.

« J’ai commencé à écrire ce projet en 2010, explique le réalisateur et scénariste. J’ai mis le texte dans un tiroir, puis je l’ai ressorti. »

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Rafaël Ouellet

En cours d’écriture, après 10 pages, je trouvais que ça coulait de source le côté thriller, et j’ai décidé de plonger. Pas par désir de me renouveler. C’est l’histoire qui imposait le genre. Rafaël Ouellet, cinéaste

« Ça m’a aussi rappelé d’où je venais comme cinéphile, les fondements de ma passion du cinéma. Plus jeune, je louais des films de mafia signés Scorsese. J’ai vu 10 fois At Close Range, avec Sean Penn, au Club vidéo du gaz bar du village. »

Parmi la distribution de noms bien établis, on retrouve Karine Vanasse, qui se dit très heureuse de retrouver le réalisateur qu’elle a connu sur Blue Moon. « Ce qui est beau de travailler avec Rafaël, c’est cette cohésion, cet esprit de famille qu’il installe sur le plateau, explique la comédienne. Il est très fidèle à ses collaborateurs. Il fait complètement confiance aux gens sur son plateau. Pas seulement les interprètes. Tout le monde dans la production se sent choisi. C’est très riche humainement et artistiquement. »

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Karine Vanasse

Le bon gars

Le comédien Guillaume Cyr joue Adam, le fils aîné et bienveillant qui veut se dissocier de la mauvaise réputation du clan Arsenault. « Je m’occupe du garage familial. Je suis le capitaine des pompiers volontaires. Je veux être un bon gars et me faire respecter dans la communauté, malgré le nuage noir qui pèse au-dessus de nous », raconte l’acteur originaire de la Beauce. « Je ne suis pas un chasseur ni un gars de char, mais cet univers ne m’est pas étranger, loin de là. »

Pierre-Paul Alain interprète son cadet, Anthony, plus sombre et plus « croche », qui baigne dans la criminalité, le braconnage. Pour le jeune comédien qui a travaillé avec Julien Poulin sur la série Bob Gratton, Ma vie/My Life, c’était des retrouvailles avec son « mentor ». Il joue d’ailleurs son petit-fils dans le film.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Guillaume Cyr joue le fils aîné et bienveillant du clan Arsenault.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Pierre-Paul Alain interprète son cadet, qui baigne dans la criminalité.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE C’est en Estrie que Rafaël Ouellet a trouvé le garage pour filmer les scènes d’Arsenault et Fils. 1 /3





Une étape importante

Interrogé pour savoir si Arsenault et Fils sera son film le plus grand public dans sa carrière, le réalisateur de Camion répond du tac au tac : « Je n’ai pas le choix ! C’est un thriller avec des acteurs de renom, des cascades, un gros budget [environ 5, 2 millions de dollars]. »

« Camion a eu un beau succès, mais ça reste quand même une œuvre assez nichée, ajoute Rafaël Ouellet. Cette fois-ci, il faut que les gens se déplacent pour voir le film. On veut créer quelque chose qui va être vu, aimé et partagé. Et aussi qui va durer dans le temps. Je ne veux pas me mettre trop de pression, mais je suis quand même conscient qu’Arsenault et Fils représente une autre étape dans ma filmographie. »

Arsenault et Fils devrait prendre l’affiche en 2022.