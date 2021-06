Critiques

F9 The Fast Saga

Une mégaproduction qui remplit ses promesses ★★★½

Au volant de voitures plus puissantes et plus spectaculaires les unes que les autres, Dom Toretto et les membres de son clan en ont vu de toutes les couleurs au cours des 20 dernières années. D’abord hors-la-loi, voleurs de lecteurs de DVD (!), ils sont devenus de super espions au fil des huit premiers films de la saga Fast & Furious. Ils doivent maintenant relever l’un de leurs plus importants défis, impensable lorsque le tournage de F9 a débuté à l’été 2019 : ramener le public au cinéma.