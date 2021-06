Critiques

In the Heights

Une fiesta énergisante ★★★½

Avec ses numéros évoquant dans leur forme les grandes comédies musicales traditionnelles issues de l’âge d’or du cinéma, In the Heights allie le classique et le moderne. On pense par moments à West Wide Story, d’autres fois, avec ces journées caniculaires qui exacerbent les passions, à Do the Right Thing (sur un tout autre registre, il est vrai), et cette façon de s’approprier la rue pour danser et faire la fête n’est pas sans rappeler certaines scènes de Fame.