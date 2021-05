Les studios Warner Bros et DC se sont engagés à choisir un réalisateur noir pour le prochain film Superman, qui mettra en vedette un acteur noir dans le rôle-titre pour la première fois.

Marissa Groguhé

La Presse

C’est ce qu’indique mercredi le Hollywood Reporter, qui rapporte également que des réalisateurs potentiels ont déjà commencé à rencontrer les producteurs.

Selon une source du média spécialisé, on ne considère donc pas l’éventualité de donner les rênes de la réalisation à J. J. Abrams (Star Wars : The Rise of Skywalker, Mission Impossible 3), qui produit le film.

Warners avait annoncé en février que l’écrivain Ta-Nehisi Coates signerait le scénario du film, qu’il doit livrer d’ici la mi-décembre, d’après le Hollywood Reporter.

Si on cherche encore un réalisateur, on ne sait pas non plus qui incarnera Clark Kent/Superman après le Britannique Henry Calvill, qui a repris le rôle en 2013. Des rumeurs circulaient à propos de Michael B. Jordan, mais ce dernier a lui-même nié l’information.