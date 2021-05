Critiques

Things Heard & Seen

Une approche tout en finesse ★★★½

Catherine et George, qui forment un jeune couple et sont parents d’un bambin, quittent New York pour un village dans le nord de l’État où George va enseigner. Ils s’installent dans une maison au charme suranné et toujours habitée par les âmes de femmes autrefois violentées. Au moment où Catherine subit la colère de George, elles se ligueront contre lui.