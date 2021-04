Cinéma

22e Gala Québec Cinéma

La déesse des mouches à feu domine la course aux Iris

Cinq longs métrages sont cités dix fois ou plus dans la prochaine course aux trophées Iris. La déesse des mouches à feu part avec une légère longueur d’avance avec 15 sélections, mais Souterrain et Le club Vinland, avec 13 chacun, My Salinger Year, avec 11, et Target Number One, avec 10, suivent de très près.