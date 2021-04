Plus que jamais, la soirée des Oscars qui aura lieu dimanche est placée sous le signe de la diversité. Ainsi, 9 des 20 finalistes pour les prix d’interprétation ne sont pas blancs. Pour ce gala 2021, le site Blackfilm.com recense 23 citations de finalistes pour des membres des communautés afrodescendantes, dont 6 parmi les acteurs. Un net progrès après des années de luttes. Voici quelques repères historiques.

André Duchesne

La Presse

Un premier Oscar en 1940

PHOTO TIRÉE DU SITE IMDB Hattie McDaniel dans Autant en emporte le vent

À l’occasion de la 12e cérémonie des Oscars, le 29 février 1940, Hattie McDaniel est la toute première Afro-Américaine à remporter un Oscar, celui de la meilleure actrice de soutien pour son rôle de Mammy dans Autant en emporte le vent. La comédienne n’avait pu assister à la première du film projeté dans un cinéma pour Blancs seulement. Le soir de la cérémonie des Oscars, l’hôtel Ambassador, aussi réservé aux Blancs, lui permet d’être présente… à une table séparée des autres invités. Décédée en 1952, Hattie McDaniel a exprimé le souhait d’être inhumée au Hollywood Cemetery, demande refusée par ce lieu alors réservé aux Blancs.

Sidney Poitier écrit l’histoire

Sidney Poitier devient le premier acteur noir à remporter un Oscar le 13 avril 1964. Poitier obtient la statuette du meilleur acteur dans un rôle principal pour son incarnation de Homer Smith dans le long métrage Lilies of the Field (Le lys des champs), une comédie dramatique réalisée par Ralph Nelson. L’annonce est faite par la comédienne Ann Bancroft. Très ému, Poitier évoque un « long parcours pour arriver à ce moment ».

PHOTO DOUG MILLS, ASSOCIATED PRESS Sidney Poitier a reçu un Oscar d’honneur pour l’ensemble de sa carrière en 2002.

En 2002, Poitier recevra un Oscar d’honneur saluant l’ensemble de sa carrière.

Un discours marquant d’Eddie Murphy

Avec L’homme qui plantait des arbres, Frédéric Back remporte le deuxième Oscar de sa carrière et avec Le dernier empereur, Bernardo Bertolucci fait un score parfait de neuf trophées en neuf sélections. Mais le discours d’Eddie Murphy dénonçant l’absence de Noirs marque aussi cette 60e soirée des Oscars du 11 avril 1988. Présentateur du dernier prix de la soirée accordé au meilleur film (Le dernier empereur), Murphy déclare : « Je ne gagnerai sans doute jamais d’Oscar à dénoncer cette situation, mais au rythme où vont les choses, un Noir gagne un Oscar d’interprétation tous les 20 ans… »

Les grandes déceptions de Spike Lee

PHOTO TIRÉE DU SITE IMDB Daniel (dit Danny) Aiello, à gauche, et Spike Lee, au premier plan, dans une scène du film Do the Right Thing

Avant même qu’elle ne commence, la 62e soirée des Oscars, en 1990, est teintée d’un certain malaise du fait que Do The Right Thing, film coup-de-poing de Spike Lee, en est réduit à deux petites nominations, soit meilleur acteur de soutien (Daniel Aiello, un acteur Blanc qui incarnait le propriétaire de la pizzéria où l’action se situe) et meilleur scénario original (Spike Lee). Le film repart les mains vides. En 2019, alors que son film BlacKkKlansman est nommé six fois aux Oscars (il remporte le prix du meilleur scénario adapté), Spike Lee est furieux de voir le long métrage Green Book recevoir l’Oscar du meilleur film de l’année. D’aucuns, chez les observateurs et spécialistes, ont estimé que Green Book était un film formaté et trop gentil.

John Singleton, premier Noir nommé meilleur réalisateur

En cette 64e soirée des Oscars, au printemps 1992, le jeune réalisateur John Singleton, 24 ans, devient le premier Noir nommé dans la catégorie de la meilleure réalisation avec Boyz n the Hood. Le prix revient cependant à Jonathan Demme pour Le silence des agneaux. Depuis, Lee Daniels (Precious), Steve McQueen (12 Years a Slave), Barry Jenkins (Moonlight), Jordan Peele (Get Out) et Spike Lee (BlacKkKlansman) ont été finalistes dans cette catégorie sans remporter la statuette. Par contre, notons que 12 Years a Slave et Moonlight ont remporté l’Oscar du meilleur film.

Le doublé Denzel Washington–Halle Berry

PHOTO ASSOCIATED PRESS, TIRÉE DU SITE DE VARIETY Denzel Washington et Halle Berry marquent l’histoire en 2002.

Deux comédiens de la communauté noire, Halle Berry (Monster’s Ball) et Denzel Washington (Training Day), remportent les Oscars des meilleurs premiers rôles féminin et masculin en 2002. Halle Berry devient la première femme noire à remporter le trophée de la meilleure actrice durant cette cérémonie animée par Whoopi Goldberg. À ce jour, Halle Berry demeure la seule femme noire à avoir remporté l’Oscar de la meilleure actrice. Cela pourrait changer dimanche soir car Viola Davis (Ma Rainey’s Black Bottom) et Andra Day (The United States vs. Billie Holiday) sont finalistes dans cette catégorie hautement relevée.

La sélection blanche de 2015

PHOTO TIRÉE DU SITE PRI.ORG April Reign

Peu après avoir fait le constat que les 20 acteurs et actrices finalistes pour les prix récompensant les meilleures interprétations sont tous blancs, en janvier 2015, la stratège médiatique et militante pour la diversité et l’inclusion April Reign lance le célèbre mot-clic #OscarsSoWhite. Ce geste sera vite repris et multiplié sur les réseaux sociaux. Cette initiative a été centrale dans le mouvement amorcé à l’Académie des Oscars pour diversifier ses membres dans le but que cela ait un effet d’entraînement sur les nommés dans l’ensemble des catégories.

2021, l’année de tous les records

Qu’en est-il de cette année ? Des six acteurs noirs finalistes, trois le sont dans la catégorie du meilleur acteur de soutien. Ce sont Daniel Kaluuya et Lakeith Stanfield (Judas and the Black Messiah) et Leslie Odom Jr (One Night in Miami). Mort en août 2020, Chadwick Boseman est finaliste pour le prix du meilleur acteur grâce à sa performance dans Ma Rainey’s Black Bottom.

PHOTO DAVID LEE, FOURNIE PAR NETFLIX Viola Davis (Ma Rainey) dans une scène de Ma Rainey’s Black Bottom, avec Chadwick Boseman (Levee), et Colman Domingo (Cutler) à l’arrière-plan

Pour la première fois de l’histoire, une équipe formée uniquement de producteurs noirs (Shaka King, Ryan Coogler, Charles D. King) envoie un film (Judas and the Black Messiah) en compétition pour l’Oscar du meilleur long métrage. Finaliste avec Ma Rainey’s Black Bottom, Viola Davis marque l’histoire en devenant la première actrice noire nommée quatre fois en carrière. Toujours dans le film Ma Rainey’s…, Mia Neal et Jamika Wilson deviennent les premières femmes noires finalistes dans la catégorie Maquillages et coiffures. Des artisans noirs sont présents dans plusieurs autres catégories (documentaires, animation, musique, etc.).