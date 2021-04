Après la série culte du même nom et un premier film pour y faire suite, en 2019, les producteurs de Downton Abbey ont annoncé lundi qu’un second long métrage sortira à Noël.

Marissa Groguhé

La Presse

La distribution principale de la série britannique sera de retour. Hugh Dancy, Laura Haddock Dominic West et la Française Nathalie Baye se joignent à la production.

« Après une année difficile où tant d’entre nous avons été séparés de nos familles et de nos amis, il est très réconfortant de penser que des temps meilleurs sont à venir et que Noël prochain, nous retrouverons les personnages adorés de Downton Abbey », a déclaré le producteur Gareth Neame, dans un communiqué.

La série dramatique historique Downton Abbey, située dans les années 1910 et 1920, a été diffusée entre 2010 et 2015. Ses six saisons ont connu un immense succès, critique et populaire.