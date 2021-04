La direction du Festival de Cannes a annoncé qu’Annette, le plus récent film de Leos Carax, ouvrira la 74e édition, laquelle devrait se tenir du 6 au 17 juillet.

Marc-André Lussier

La Presse

Révélé il y a 37 ans grâce à Boy Meets Girl, Leos Carax présentera sur la Croisette son sixième long métrage, neuf ans après Holy Motors. Au fil des ans, des films comme Mauvais sang, Les amants du Pont-neuf et Pola X ont fait de l’énigmatique cinéaste, qui tourne peu, l’une des voix les plus singulières du cinéma français. Mettant en vedette Adam Driver et Marion Cotillard, Annette, dont l’intrigue se déroule de nos jours à Los Angeles, raconte l’histoire d’Henry, un comédien de stand-up à l’humour féroce, et d’Ann, une cantatrice de renommée internationale. Sous le feu des projecteurs, ils forment un couple épanoui et glamour. La naissance de leur premier enfant, Annette, une fillette mystérieuse au destin exceptionnel, va bouleverser leur vie. Les frères Ron et Russell Mael, du groupe Sparks, signent le scénario de ce film qu’on décrit comme romantique et musical.

Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos

« Chaque film de Leos Carax est un évènement. Et celui-ci tient toutes ses promesses ! Annette est un cadeau espéré par les amoureux de cinéma, de musique et de culture, de ceux qui nous ont tant manqué depuis un an », indique Pierre Lescure, président du Festival de Cannes.

« Nous n’aurions pu rêver de plus belles retrouvailles avec le cinéma et le grand écran, dans ce Palais des festivals où les films viennent affirmer leur splendeur, conclut Thierry Frémaux, délégué général. Le cinéma de Carax relève de ces gestes puissants et de ces alchimies mystérieuses qui font le secret de la modernité et de l’éternité du cinéma. »

L’évolution de la situation sanitaire en Europe et la réouverture des lieux de culture et des salles de cinéma, prévue à la mi-mai en France, inspirent confiance aux organisateurs du Festival, qui comptent tenir l’évènement dans les conditions les plus « normales » possibles, excluant même pour l’instant tout volet virtuel.

Annette sera distribué par Amazon Studios aux États-Unis. À ce chapitre, aucun détail à propos d’une éventuelle sortie au Québec n’a été divulgué.